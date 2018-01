Dicas do Pintou Limpeza- Peça água na jarra

Até no restaurante você pode ser um cidadão consciente.

Em vez de pedir água em garrafa, pedir água na jarra. Já pensou nisso? Em cidades como São Paulo, a água fornecida na torneira é tão boa, ou às vezes superior, da aquela vendida em garrafinhas plásticas. E existe no Brasil o projeto ‘Água na Jarra’ para estimular esta atitude.

Para entrar neste projeto os restaurantes devem usar um ponto de água tratada, ter um purificador certificado pelo Inmetro e que se comprometa a só usar garrafas plásticas se o cliente não quiser beber água na jarra.

E se você for ligado nestas questões, vai aderir também, certo?

Acesse www.aguanajarra.com.br

