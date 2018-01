Um homem e dezoito mil seiscentas e oitenta e duas árvores!

Quando me designaram para colaborar fazendo as imagens para o caderno especial dos 462 anos de São Paulo, me senti privilegiado. Conheci gente das mais variadas regiões e cada um, à sua maneira, propondo alternativas para deixar a cidade mais verde e mais humana.

http://infograficos.estadao.com.br/especiais/sp462/

Impossível não destacar o amor e dedicação do gerente comercial Hélio da Silva, de 64 anos. Há doze planta árvores na beira do córrego Tiquatira, na zona leste da cidade. Transformou um descampado propício para o descarte irregular de lixo em parque linear. Observar tanta beleza, segundo ele são mais de cem espécies nativas plantadas por ali, foi mágico e inspirador para alguém que como eu adora árvores.

O plantio de um ipê branco no Parque. FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Que maravilha ver os ingazeiros repletos de frutos. Quem não conhece essas nativas de nossa flora, pode conhecê-las por ali. As árvores estão carregados com o fruto. Delicioso, trata-se de uma vagem verdinha, em seu interior uma pequena polpa de cor branca que se assemelha a um algodão doce.

Detalhe de ingás e goiaba colhidos no Parque. FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Já havia visto alguns ingazeiros em São Paulo, mas nunca frutificados como os que vi no Parque Tiquatira. Já ouvira relatos de ingás em beira de rios, das crianças subindo em seus galhos para apanhá-los. Ver esse cena ao vivo em São Paulo foi uma dádiva.

Fazendo novas amizades e divulgando o trabalho. FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Vi muitas outras árvores por ali, o mutambo, a aroeira pimenteira, a grumixama, o paulistaníssimo araçá, muitas pitangueiras, eritrinas, cambucis, guapuruvus, ipês, araucárias e até o pau- Brasil!

Um dos guapuruvus plantados pelo senhor Hélio. FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

O senhor Hélio não tem vergonha de dizer que conversa com as árvores. Sua presença no parque aos finais de semana é quase religiosa. Uma missão de vida. Aos sábados destina o tempo para plantar e aos domingos é o dia de fazer anotações, pequenas podas e observar suas “amigas”. 18.682 – esse é o número exato de árvores que já plantou. Devidamente anotado em seu caderno. Pretende parar quando bater a marca de 50 mil. Vida longa a Hélio da Silva!