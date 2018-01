Valentia, amor e samba no centro de São Paulo

Uma das pautas mais emocionantes que fiz nos últimos meses. Documentação da bateria “Coração Valente”, composta por usuários de crack do centro da cidade. Quando me mandaram a matéria, fiquei entusiasmado pela oportunidade, mas também apreensivo. Todo fotógrafo sabe das dificuldades de se fotografar o tema. E não queria fazer fotos “roubadas”, com teleobjetivas, escondido dentro do carro da reportagem. Chegando lá, fui muito bem recebido por todos e quando os tamborins, surdos e bumbos começaram a tocar, minha garganta travou. Já fotografei muitas baterias. Baterias de escolas com pompa e circunstância do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas essa era diferente. Ali tinha algo. Aquele som saía das entranhas daquelas pessoas. Eles estavam felizes de minha colega Paula Felix e eu estarmos ali para fotografá-los fazendo algo bom. Está na hora da sociedade prestar mais atenção nessas pessoas e olhá-los com mais amor. Hoje, daqui a pouco, a uma da tarde a banda sai pelo entorno da rua Helvetia e percorrerá a região. Se você puder, vá vê-los. Será uma experiência inesquecível.