Nessa segunda-feira, quando os termômetros bateram os 35 graus, estava no Parque do Ibirapuera fotografando cenas de calor para o jornal quando me detive nessa cena. Dezenas de biguás, cujo nome científico é Phalacrocorax brasilianus pousados em vertedouro do Lago após mergulho. Tive a ideia de iniciar a série “Animais Selvagens na Selva de Pedra” que inicio aqui.

