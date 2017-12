De como algo ruim se transforma em amor e positividade!

Uma lição de cidadania aconteceu na tarde de sábado passado. Cerca de quarenta pessoas ao longo do dia participaram do mutirão de reconstrução do lago da Praça da Nascente, no bairro da Pompéia. A praça havia sido vandalizada. Peixes foram retirados e vegetação aquática foi remexida e destruída como esse blog noticiou. http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/naturaleza/lago-da-praca-da-nascente-sofre-com-vandalismo/ Além dos