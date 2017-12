Mais democracia, mais sustentabilidade

A nova investida da bancada ruralista para enfraquecer o licenciamento ambiental

A bancada do agronegócio, cuja proeminência aumenta na mesma medida em que crescem as dificuldades do governo Michel Temer, volta a ameaçar as conquistas socioambientais do País. O último retrocesso promovido por seus parlamentares é o substitutivo do deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) ao projeto de lei 3.729/2004, que cria a Lei Geral do Licenciamento