Vamos aproveitar o feriado?

Que delícia! É feriado.

Amanhã, dia 25 de janeiro, São Paulo comemora seu 458° aniversário.

Na quinta-feira, dia 26, é a cidade de Santos que completa 466 anos.

O que fazer para se divertir e também descansar?

Selecionei para vocês algumas dicas no litoral e na capital paulista.

O Jardim Botânico de São Paulo, na zona sul da cidade, tem 360 mil m² e estará aberto à visitação pública. É uma ótima opção. O parque apresenta aos visitantes e admiradores uma extensa variedade de flores. Um espetáculo de cores, aromas e ar puro. Entre as atrações, destaco as estufas, o Jardim dos Sentidos, o Orquidário, mas há muito mais. Acredite, vale a visita!

Jardim Botânico de São Paulo – Av. Miguel Stéfano, 3031, Água Funda

Outra dica é o Parque Villa-Lobos, em Alto dos Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Em uma área de 732 mil m² o visitante encontra ciclovias, quadras poliesportivas e playground. Quem passa pelo Circuito das Árvores tem a oportunidade de andar muito perto dos pássaros. A passarela elevada, construída com madeira de reflorestamento, tem 3,5 metros de altura e 120 metros de extensão. As espécies de árvores e aves são identificadas ao longo do caminho, com acesso para portadores de mobilidade reduzida. As belezas das orquídeas também podem ser contempladas no Villa-Lobos, no recém- inaugurado Orquidário Ruth Cardoso, uma homenagem à antropóloga e ex-primeira-dama do Brasil.

Parque Villa-Lobos – Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

No Parque do Ibirapuera, o Pavilhão Japonês foi inspirado nos tradicionais conceitos orientais e reúne variadas plantas e flores típicas. O Viveiro Manequinho Lopes – destinado ao cultivo de mudas para plantio nas áreas públicas de São Paulo – também é uma excelente escolha.

Parque do Ibirapuera – Av. Pedro Alvares Cabral, s/n°

Em Santos, existe a Feira de Orquídeas. A beleza dessas flores poderá ser admirada de 25 a 29 de janeiro, das 8h às 18h, no Jardim Botânico, na zona noroeste da cidade. Mudas e flores são vendidas. E tem ainda o ‘S.O.S. Orquídeas’ para esclarecer dúvidas sobre o cultivo.

Jardim Botânico Chico Mendes – Rua João Fracarolli, s/n°, Bom Retiro

Aproveite! E bom feriado.