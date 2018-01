Três dicas para presentes neste Natal

Dezembro chegou e começou a correria para comprar os presentes de Natal. Você já deve ter feito aquela lista com todos que merecem a sua atenção nesta época do ano, sem contar os ‘amigos secretos’ da empresa, academia, família, etc.

E se conhecimento e informação não ocupam espaço, separei três dicas de livros que podem ser úteis, principalmente se você não sabe mais o que procurar.

O primeiro é ‘Guia das Plantas de Varanda e de Pátio’, de Wota Wehmeyer e Hermann Hackstein, publicado no Brasil pela Editora Caracter Entertainment. São 302 páginas com fotos, informações científicas, detalhes sobre plantio e conservação. É ótimo para quem mora em apartamento e gosta de manter os ambientes floridos. Encontrado nas principais livrarias, custa R$ 47,40.

Outra boa opção é ‘Tira-Dúvidas do Jardim’, que reúne dúvidas dos leitores respondidas por especialistas da revista ‘Natureza’. Este trabalho publicado pela Editora Europa tem 281 páginas com perguntas e respostas sobre plantio, adubação, floração, frutíferas, podas, gramados, paisagismo, pragas, espécies e reprodução. Custa R$ 24,90 e pode ser encontrado nas principais livrarias.

A terceira dica é ‘Meu Primeiro Livro de Jardinagem’, publicado no Brasil pela Publifolinha. É uma ótima tradução de ‘Ready, Steady, Grow’, da editora Dorling Kindersley. Excelente opção para quem pretende iniciar as crianças no mundo das plantas e flores. São 80 páginas totalmente didáticas, com fotos do passo-a-passo para plantio e cultivo. Um trabalho lindo e delicado. Custa R$ 29,90 e pode ser encontrado nas principais livrarias.

