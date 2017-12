São Paulo recebe a maior feira de negócios do setor de flores da América Latina

Quem está em São Paulo entre os dias 6 e 9 de outubro, gosta de flores, jardinagem e tudo o que envolve o setor, pode aproveitar para visitar a maior feira de negócios deste segmento na América Latina: a ’15ª Fiaflora ExpoGarden’, que ocupa o setor oeste do Pavilhão de Convenções do Anhembi, na zona norte da capital paulista. No ano passado, cerca de 31 mil pessoas visitaram o evento, que teve participação de 18 países, além de representantes de todo o Brasil, segundo a organização.A entrada é gratuita.

Um dos destaques são as Rosas do Deserto, suculentas da família Apocynaceae, apresentadas pela Estância Vitória, de Rondônia. A planta tem mais de 500 tipos e nesta edição da Fiaflora serão lançadas na cor lilás, além das flores com pétalas duplas e triplas.

“Rosas do Deserto suportam sol forte e armazenam água”, diz a produtora Teresa Cordeiro

Também chegam à exposição em 2012 as Mini Orquídeas, flores importadas com tamanho entre 1,5 e 3 centímetros. Apresentada pela BR Orquídea, produtora de São Manoel, cidade da região de Bauru, no interior paulista, a planta tem uma grande variação de tonalidades.

Neste ano, participam 200 expositores nacionais e internacionais. Junto com a exposição são realizados o ’15º Congresso Brasileiro de Paisagismo – Propostas para as Cidades’, a ’15ª Mostra de Paisagismo – Soluções para Pequenos Espaços’, o ‘Espaço Natureza Viva’, ‘Espaço Design Floral’ e o ‘Fórum Nacional de Oportunidades Comerciais (FOCO)’.

Serviço:

15ª FIAFLORA EXPOGARDEN

Data: 06 a 09/10/2012

Horário: 13h às 21h

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi (setor oeste)

Endereço: Av. Olavo Fontoura, nº 1.209 – Santana

Informações: (11) 3845-0828

ENTRADA GRATUITA

Estacionamento no Anhembi: R$ 30,00

