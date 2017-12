Primavera chega para alegrar e colorir a vida; veja quais flores se destacam

Já estamos na Primavera.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), que faz parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a época mais alegre e colorida do ano começou às 11h49 deste sábado, 22 de setembro de 2012.

Equinócio – O engenheiro agrônomo João Cirillo explica que “na astronomia, a primavera está ligada ao equinócio de setembro, quando dias e noites têm o mesmo tempo de duração. São perceptíveis algumas mudanças climáticas, com as temperaturas aumentando gradativamente. O mesmo ocorre com o oceano. No Brasil, as estações não são bem definidas como nos países europeus, mas temos muitas espécies da mata atlântica que podemos admirar durante a Primavera”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A dica é aproveitar para deixar casa mais feliz e radiante com as flores da estação. Comece pelas rosas. Coloque em cachepôs, vasinhos ou até mesmo garrafinhas de refrigerante. Elas perfumam e dão graça ao ambiente

Orquídeas embelezam qualquer local, não importa se brancas, lilás ou amarelas. Use a criatividade na decoração. Girassóis ficam ótimos em um arranjo com quatro flores e fios de palha. Gérberas, com muitas cores, podem ser misturadas com margaridas e jasmins para formar um lindo arranjo.

Hortênsias são exuberantes e promovem um show extra. São mais de 100 espécies. Ficam lindas quando agrupadas em vasos. E se você gosta de violetas, abuse de cores e espécies. Espalhe pelos ambientes, mas lembre de cuidar, porque são plantas sensíveis, não resistem ao calor e ficam bem em locais úmidos.

Uma dica: as mulheres também ficam mais bonitas na Primavera. Não deixe de notar, distribua flores e espalhe alegria.

Curta Flores de Lulu no Facebook

Siga o @FloresdeLulu no Twitter

Mande críticas e sugestões para floresdelulu@gmail.com