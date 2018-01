Pois é, o Carnaval chegou

Para você que, assim como eu, optou por ficar em casa nesses quatro dias de ‘folia’, que tal dar uma arrumadinha no jardim, nos vasinhos de plantas ou até mesmo fazer um lindo arranjo de flores para deixar o ambiente mais alegre?

Quem já precisou cavocar a terra, não tinha uma pá de jardinagem e acabou usando uma colher?

Então, vamos começar pelas ferramentas necessárias para mexer no jardim e nos vasinhos. Cada apetrecho tem sua funcionalidade.

Para o plantio são necessárias duas pazinhas, uma estreita para perfurar a terra e uma mais larga para preparar as misturas (fertilizantes e adubos). Também precisamos de um rastelinho, objeto que se parece com um pente, utilizado para eliminar ervas que sugam os nutrientes das plantas, mais conhecidas como daninhas (veja a foto lá embaixo).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para afofar a terra e permitir que as raízes recebam oxigênio, água e fertilizantes, é necessário o garfo, utilizado especialmente em jardinagem.

A irrigação deve ser feita com um regador adequado. Caso seu jardim seja grande, você pode usar a mangueira. Na época do verão, quando as plantas necessitam de mais cuidados, o ideal é que a rega seja feita todos os dias.

Se suas plantinhas estão fraquinhas, é sinal que necessitam de poda. Ela pode ser feita com uma tesoura comum para eliminar folhas mortas, secas ou deterioradas.

Essas são as dicas para o Carnaval!

Bom feriado e até a próxima 🙂