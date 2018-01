Plante verduras e melhore sua alimentação

Bom seria se pudéssemos produzir todos os nossos alimentos. O maior obstáculo, certamente, é a falta de espaço, mas com um pouco de boa vontade, podemos plantar e consumir, por exemplo, folhas para a nossa salada. As verduras são de fácil cultivo e rápido crescimento. Após a retirada de uma folha, outra crescerá no lugar. Assim, se plantarmos algumas variedades ao mesmo tempo, teremos várias opções: agrião, alface, brócolis, couve, espinafre, rúcula, salsinha e etc. E as sementes ou mudas podem ser encontradas em qualquer supermercado ou feira livre.

Passo a passo – Encontre um vaso de tamanho médio ou qualquer recipiente com a mesma medida. Coloque no fundo uma camada fina de pedrinhas ou cascalho e cubra com terra, de preferência, adubada. Regue a terra até ficar bem úmida. Se a ideia é cultivar mais de um tipo de planta, faça uma divisão no vaso. Coloque as sementes sobre a terra, sem fazer buracos, cubra delicadamente e alise a superfície com cuidado. Regue novamente.

O resultado deve começar a surgir em duas semanas. Nesta fase, é bom retirar as plantinhas mais fraquinhas. Colha após a terceira semana, cortando um pouco acima do caule para permitir o nascimento de novas folhas. Retire as folhas mais antigas entre a terceira e quarta semanas ou, se preferir, apare as maiores na quarta semana. Para proteger as plantas de pássaros e insetos, cubra a sementeira com um pedaço de tule ou uma tela fina.

Dicas – Vegetais precisam de sol e toleram vários tipos de solo. Sementes germinam

em sete dias e podem ser colhidas em até três semanas. Regue durante todo o cultivo, principalmente se o dia estiver quente

Pronto, agora você já pode consumir seu alimento fresquinho, direto da terra para a mesa.

Veja abaixo algumas informações nutricionais.

Agrião – Combate raquitismo, ácido úrico e doenças do pulmão, além de ajudar na purificação do fígado e do estômago.

Alface – Contém ferro, mineral importante no transporte de oxigênio. Rica em fibras, auxilia na digestão e no bom funcionamento do intestino, além de ter pequena quantidade de cálcio e fósforo.

Brócolis – É muito rico em cálcio.

Couve – Rica em vitaminas C, A, K, além de cálcio e beta-caroteno.

Espinafre – Fonte de ferro (lembra do Popeye?), vitaminas A, B1, B2, , B3, C, Potássio, Cálcio, Fósforo, Enxofre, Sódio e Magnésio.

Rúcula – Estimula o apetite. É rica em proteínas, vitaminas A e C, sais minerais, principalmente cálcio e ferro. Contém ômega 3 e tem pouquíssimas calorias.

Salsinha – Quando consumidas cruas, são ricas em vitaminas A, B1, B2, C e D.

Se você quiser tentar outra técnica, veja esta dica que recebi de um feirante sobre verduras hidropônicas.

