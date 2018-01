Plante um Girassol para a Páscoa

Fama, sucesso, sorte e alegria. Estas são algumas dádivas associadas ao Girassol (Helianthus annuus), que recebe este nome porque sua flor acompanha a trajetória do sol, do nascente ao poente. Aliás, é assim que ele sobrevive: perseguindo a luz solar.

O que muitos não sabem é que o Girassol também é um dos símbolos da Páscoa, isso porque, na cultura cristã, os homens devem se voltar ao ‘Sol-Cristo’ para garantir luz e felicidade.

Então, que tal cultivar girassóis em casa e ter uma linda mesa de Páscoa?

Vou explicar passo a passo como deve ser o plantio.

Você vai precisar de um vaso de tamanho médio, terra, pedras de qualquer tipo ou pedaços de cerâmica, saco plástico e, claro, as sementes de girassol. Primeiro coloque as pedras no fundo do vaso (elas ajudam a drenar o excesso de água), depois cubra com a terra. Faça dois buracos profundos, coloque uma semente em cada buraco e complete com mais terra. Regue e cubra com plástico para abafar e criar o efeito estufa. Atenção, o girassol cresce bastante. Por isso, faça somente dois buracos e coloque apenas uma semente em cada.

As sementes começam a germinar após a segunda ou terceira semanas e vão surgir as primeiras folhinhas. Neste momento, você deve remover o saco plástico. É importante verificar qual semente cresceu mais forte e retirar a mais fraca.

A partir deste estágio, regue a muda com pouca água, mais de uma vez por dia. Tome cuidado, porque você deve manter a terra molhada, mas não pode afogar a planta. Preste atenção à drenagem.

Encontre um local onde haja sol e mantenha o vaso lá durante algumas horas.

As flores devem se abrir entre a sétima e a décima semanas.

Neste ano, o domingo de Páscoa cai no dia 8 de abril. Se você começar hoje o plantio do girassol, terá uma mesa linda.