Se você você curte plantas que ficam penduradas, são várias as espécies. As samambaias, Renda Portuguesa (esta eu tenho em casa), são alguns exemplos.

Outra que também é para ambientes internos é o Chifre-de-veado, que tem este nome por causa do formato das folhas.

Caso vocês prefiram as plantas em vasos colocados no chão as dicas são: Palmeiras, Ficus, Lírio da Paz, estas não necessitam de sol, e são super fáceis de cuidar.