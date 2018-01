Parque chinês é refúgio na metrópole e um bom exemplo de preservação da natureza

Um das maiores economias do mundo nos dá um exemplo de incentivo ao amor pela natureza. Na região sul da China, próximo a Hong Kong, existe o ‘Shenzhen International Garden and Flower Expo Park’, espaço de 660 mil m² fundado em 2004. O local é um refúgio no meio do concreto e uma ótima dica de passeio (se você estiver na China).

“Shenzhen lembra a cidade de São Paulo. Está cercada de arranha-céus, shoppings e recebe milhares de migrantes. O parque tem vários jardins temáticos, lagos e obras de arte contemporânea. Recomendo a visitação do meio para o final da tarde, porque o calor é muito intenso. A média de temperatura chega aos 30 graus no verão. É fundamental estar hidratado, não esquecer do protetor solar e de usar um sapato bem confortável para encarar muitas subidas e descidas”, aconselha a brasileira Ana Flávia Pinheiro. Ela fez várias fotos, que coloquei na galeria logo abaixo.

Sendo assim, quando você for a Shenzken, no sul da China, visite o parque. A entrada é de graça é o local funciona diariamente das 6h às 21h. Fica em West Zhuzilin, no bairro de Futian, entre as rodovias Shenan e a East Qiaochen. A estação de metrô mais próxima é Qiaocheng Dong, utilizando a saída A.

