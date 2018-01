Os poderes de Verbena e Melissa

Confesso que já fui vidrada e super espectadora de novelas, muito mais do que sou hoje. Dia ou outro, admito, assisto a alguns capítulos, mas sem nenhum compromisso com horários.

Lendo uma revista semanal, onde havia um anúncio de página dupla sobre a nova novela da faixa das 18 horas da Rede Globo, ‘Amor Eterno Amor’, me chamou atenção os nomes de duas personagens: as irmãs Verbena (Ana Lucia Torre) e Melissa (Cássia Kiss Magro). Ambas têm nomes de plantas.

Descobri que a Verbena foi usada para estancar as feridas de Jesus Cristo após ele ser retirado da cruz. Atualmente, é uma planta popular, muito usada em decoração e tem longo período de floração. Para um bom desenvolvimento, precisa de um local quente, com bastante exposição ao sol. Além disso, o solo deve ter bom sistema de drenagem.

Existem quatro espécies de verbena.

A Bonariensis se destaca por pequenos cachos carregados de flores lilases. A Verbena Canadensis tem flores roxas ou brancas e sua folhagem é de um verde bem intenso. A Verbena Rigida floresce durante todo o ano e suas flores são de tonalidades lavanda e violeta. A espécie conhecida por Tenera cresce em cascata, o que a torna ideal para o plantio em vasos suspensos.

Melissa – Planta conhecida popularmente como ‘erva-cidreira verdadeira’, ‘melissa romana’ ou ‘chá da França’, a Melissa officinalis é confundida com outra erva, também medicinal. No Brasil, existem plantas conhecidas pelo nome comum de ‘erva-cidreira’, capim-limão ou ‘lemon-grass’ (Cymbopogon citratus). Elas não são a mesma planta, mas isso eu explico em outra oportunidade.

A Melissa é uma planta da família das Labiadas, arbustiva e pode atingir de 20 a 80 cm de altura. As folhas têm um verde intenso na parte superior e verde-claro na parte inferior. As flores, quando surgem, são brancas ou amareladas, podendo se tornar rosadas com o passar do tempo. A planta exala um odor muito parecido com o limão, ficando mais intenso depois que a planta seca.

Acredita-se nos poderes calmantes da Melissa, usada para combater gases e cólicas, estimular a transpiração. Ela é calmante, sedativa, digestiva, age contra a insônia, enxaqueca, tensão nervosa, ansiedade e ajuda nos casos de trauma emocional.