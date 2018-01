Orquídeas são as ‘estrelas’ de exposição realizada na Lapa, zona oeste de São Paulo

A cidade de São Paulo recebe, entre os dias 17 e 19 de agosto, o ‘1º Festival Histórico e Cultural de Orquídeas’, promovido pelo Orquidário Paulista. Com o nome ‘Jardins Suspensos da Babilônia’, a exposição é realizada no Clube da Comunidade Lapa ‘Mauro Bezerra Pinheiro‘. A entrada é gratuita.

“Queremos explorar o lado histórico e cultural das Orquídeas”, diz Reinaldo Ilaci, proprietário do Orquidário Paulista. “Vamos oferecer cursos gratuitos sobre cultivo, manutenção e também sobre como diferenciar as espécies de plantas, para que cada um possa fazer seu próprio jardim. A ideia é ampliar a interação de expositores e público com as plantas, principalmente porque muitos têm o hábito de comprar flores apenas para decoração”.

O evento terá 10 quadros históricos, que narrarão lendas envolvendo flores, além da apresentação de curtas metragens sobre a reprodução da planta em casa e em laboratório. Segundo a organização, cada visitante levará cerca de 20 minutos para visitar todos os espaços históricos e culturais.

O dinheiro arrecadado com a venda das Orquídeas será repassado ao Clube e o Orquidário Paulista ainda cedeu 100 plantas para sorteio.

História – Criado há 10 anos, o Orquidário Paulista surgiu da necessidade de haver um espaço para colecionadores e interessados em Orquídeas, mas com uma linguagem simples e acessível, “fugindo dos termos técnicos e palavras difíceis”, lembra Reinaldo Ilaci. “Nossa prioridade é ensinar ao cliente como cuidar de suas orquídeas. Temos um trabalho privilegiado. É muito gratificante cuidar, regar, adubar, vê-las tão pequenas, acompanhar seu crescimento e, por fim, ter a recompensa de sua floração”.

O Orquidário Paulista fica na Rua Moxei, nº 173, na Lapa, zona oeste de São Paulo, e tem cerca de 10 mil Orquídeas.

SERVIÇO:

1º Festival Histórico e Cultural de Orquídeas

Data: 17, 18 e 19 de agosto de 2012

Horário: das 9h às 19h

Endereço: Rua Eng. Aubertin, nº 377, esquina com a Avenida Ermano Marchetti – Lapa

Realização: Orquidário Paulista – – Entrada gratuita

Informações: 11 3611-1107

