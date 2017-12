Após três anos de espera, a cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, pode voltar a apreciar um de seus principais pontos turísticos e também uma das maiores referências do município: o Orquidário Municipal.

O parque – inaugurado em 1945 para exposição do acervo de Julio Conceição, que reunia cerca de 90 mil orquídeas – foi reinaugurado no último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, com novos espaços, alamedas renovadas e infraestrutura muito melhor para receber visitantes, estudantes e pesquisadores. O local ganhou mais 2 mil m² e passa a ter 24.240 mil m².

Segundo a veterinária Lígia Cremonesi, coordenadora do Orquidário, o local abriga aproximadamente 450 animais e mais de 1.500 árvores e arbustos de diversas espécies, entre elas o ipê-roxo e o pau-brasil.

Uma das novidades é o mostruário de orquídeas. Este novo espaço tem cerca de 100 m², é muito arejado e abusa da luz natural. Uma cachoeira construída ao fundo deu um toque especial. De acordo com a bióloga Cecília Furegato, a maior parte das orquídeas que estão plantadas neste novo mostruário deve florescer em novembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Centro de Zoologia, que já existia, agora funciona também um hospital veterinário, que ganhou novos equipamentos e tem oito espaços para tratamento dos animais – com UTI, dois ambulatórios, uma sala cirúrgica, duas para internação, além de farmácia, espaço para radiografias, uma ala de necropsia, maternidade e berçário.

O prédio administrativo é totalmente novo e terá um auditório onde serão ministrados cursos e palestras.

Visitei o Orquidário de Santos neste feriado e, apesar da chuva, comprovei que as mudanças merecem elogios. Um dos destaques é o jardim sensorial, onde você pode sentir aromas e texturas das mais variadas plantas. Também chamou a atenção o terrário, local especialmente construído para um jacaré, que repousava tranquilamente.

Conheci também uma família de micos-estrela, atobás, gatos do mato, veados, além das cutias e dos pavões, que andam livremente por todo o parque. O xodó da coordenadora é Ringo, um macaco-aranha que mora no Orquidário de Santos desde 1977.

Até este domingo, dia 8 de junho, a entrada é de graça. O parque não abre às segundas-feiras. A partir de terça-feira, dia 12 de junho, a entrada custa R$ 1 e fica assim até o dia 1º de julho. A partir de 3 de julho, o ingresso vai custar R$ 5. Estudantes vão pagar meia-entrada. Crianças até 12 anos e adultos com mais de 60 não precisam pagar.

Curta Flores de Lulu no Facebook

Siga o @FloresdeLulu no Twitter

Mande críticas e sugestões para floresdelulu@gmail.com