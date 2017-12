‘Margaret Mee e a Flor da Lua’ é destaque na Mostra Internacional de Cinema de SP

Um dos destaques do 36ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é o longa

‘Margaret Mee e a Flor da Lua’, da diretora Malu de Martino (leia entrevista dela abaixo), produção conjunta da Eh Filmes e Umana Comunicação.

O longa conta a história da britânica, artista plástica e botânica, por meio das belezas da Amazônia, e capta o desabrochar da Flor da Lua, onde ela nasce e morre, tudo em uma mesma noite. Margaret Mee morou por 36 anos no Brasil e se dedicou às riquezas da floresta, à defesa da ecologia à preservação da natureza.

Qual a sua expectativa sobre a repercussão do filme no festival?

Malu De Martino – A Mostra São Paulo é uma vitrine muito importante. Espero poder mostrar o filme para o maior numero de pessoas. Neste sentido, os festivais e mostras contribuem muito para filmes como Margaret Mee e a Flor da Lua, porque documentários têm uma atenção meio reduzida no que diz respeito ao circuito comercial.

Como tem sido a reação do público?

Malu De Martino – É ótima (você deve ter visto o comentário do Merten no Estadão). As pessoas se emocionam ao conhecer a Margaret e a história da Flor da Lua. Fiquei muito feliz com a reação no Festival do Rio. Espero poder repetir isso na Mostra SP. Todo mundo que é ligado nas questões de preservação e conservação da natureza, em especial a flora, se comove com o filme.

O que motivou a produção do filme?

Malu De Martino – Pense numa senhorinha de 79 anos num barco no meio do Rio Negro procurando uma flor que só nasce à noite, numa só noite nasce e morre, somente numa determinada época do ano. Parece curioso? Desafiador? Aí está a minha motivação, um desafio e uma clara mensagem de garra e pioneirismo.

‘Margaret Mee e a Flor da Lua’ será apresentado nos seguintes dias:

25/10 às 19h40: Reserva Cultural – Av. Paulista, nº 900

26/10 às 14h00: Livraria Cultura – Av. Paulista, nº 2.073

01/11 às 20h45: Espaço Itaú de Cinema – Rua Frei Caneca, º 569 – 3º piso

A ’36ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo’ é realizada entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro. São mais de 340 filmes e diversos pontos da capital paulista.

