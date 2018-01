Manjericão, o tempero da nona

Boa neta de italianos que sou, eu sempre esperava o domingo chegar para acompanhar minha avó na cozinha preparando o molho, sempre tão cheiroso, para o macarrão. Posso até sentir o aroma como se fosse agora. Ela costumava colocar manjericão misturado a outros temperos e, como mágica, deixava tudo uma delícia.

Por causa dessas lembranças, hoje vou escrever sobre a plantação de hortas em casa. Não é preciso muito espaço para cultivar as ervinhas que agradam tanto olfato e paladar.

O primeiro passo é escolher o que queremos plantar, mas já que falei do aroma do molho, que tal o Manjericão?

Precisamos de uma mudinha ou sementes da planta. Você pode adquirir em lojas de decoração, supermercados e floriculturas. Custam em média R$ 2,00.

Na sequência, temos que preparar o local onde a planta será colocada. Pode ser um canteiro ou um vaso com pedrinhas ou caquinhos de cerâmica para drenagem e terra até a metade do recipiente. Plante a mudinha ou a semente e deposite mais terra até que a raiz seja totalmente coberta.

O manjericão precisa ficar sob o sol pleno, mas sem exposição excessiva. Ele não tolera o frio e deve estar, preferencialmente, próximo da cozinha, para facilitar o acesso de quem for cozinhar.

Para que sua planta continue firme e forte é recomendado o replantio de tempos em tempos. No verão, deve ser regado com regularidade.

Quando o manjericão florir, corte o pendão. Este método manterá a planta sempre bonita.

Curiosidades do Manjericão – O Ocimum basilicum é uma das mais importantes ervas culinárias. Sua mística espalhou-se pelo mundo a partir do México e o tornou conhecido como o ‘Talismã do Amor’. Com folhas decorativas e saborosas, dá um toque poético a diversos tipos de pratos.

Também é usado em tratamento médicos. Suas folhas têm propriedades sedativas e são muito boas para combater enjoos, vômitos e dores de estômago. É ainda usado como um repelente natural de insetos.

Atenção: sempre procure um profissional da área médica antes de iniciar qualquer procedimento.

Em uma próxima oportunidade darei dicas de outras ervas para serem cultivadas em casa.

(Fotos: Medien Kommunikationn)