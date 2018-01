Mães merecem flores e amor eterno

Monte um belo arranjo para a sua mãe neste domingo (Foto: Lucia Damico)

Amor, carinho e muitos sorrisos. Estes são alguns gestos com os quais as mães merecem ser presenteadas por seus filhos todos os dias, concordam?

E como o dia delas se aproxima, é hora de escolher algo que as agrade e traga felicidade.

Minha dica, claro, são as flores, sempre adoráveis, independente do tamanho ou se a cor combina com outros objetos da casa. É o tipo de presente que jamais será trocado.

Rosas, Lírios, Tulipas, Orquídeas. A variedade é grande. Basta usar a criatividade. Agrada sempre!

O decorador Vic Meirelles, especialista em arranjos de florais e de plantas, se interessa pela natureza desde criança, quando morava com a avó na cidade de Santa Rita do Passaquatro, no interior de São Paulo. Há 29 anos na profissão, ele ganhou fama por seu trabalho nas festas das celebridades e garante: “as flores são as melhores formas para presentar as mães no dia dedicado somente a elas”.

Meirelles dá três dicas e afirma que todas vão agradar. “A primeira são as Orquídeas, que simbolizam o amor eterno. Elas não morrem, sempre crescem e florescem. Outra opção são as rosas vermelhas, que demonstram o amor e a paixão que os filhos têm por suas mães. E, para as mais exotéricas, rosas brancas, o símbolo da paz”.

Em homenagem às mães, mesas decoradas por Vic Meireles estão expostas até o dia 14 de maio no Shopping Pátio Higienópolis, na zona oeste de São Paulo (veja a galeria abaixo).

São arranjos compostos por orquídeas brancas do gênero Phalaenopsis, lírios, avencas, musgos e suculentas – plantas que mantêm reservas de líquido durante períodos prolongados e sobrevivem em ambientes áridos e secos, além das Orquídeas Chocolate, Oncidium Sharry Baby, que dão um colorido e aroma todo especial às mesas.

Segundo Vic Meirelles, os arranjos foram inspirados em um jardim que todas as mães gostariam de ter em casa.

