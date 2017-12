Flor do Pau-Brasil é mais um dos lindos presentes da natureza para o nosso País

A Flor do Pau-Brasil surge somente uma vez por ano. Tem quatro pétalas amarelas grandes e uma pequena no centro, de cor vermelha. Exala um odor muito peculiar e agradável, próximo do Jasmim, mas um pouco mais sauve. Em São Paulo, pode ser vista no Jardim Botânico.

A madeira do Pau-Brasil (Caesalpinia echinata) tem uma cor avermelhada. Segundo historiadores, a extração desta árvore para produção de resina e comércio da madeira representou, no século 16, a primeira atividade econômica da recém-descoberta ‘Terra de Santa Cruz’. O nome ‘Ibirapitanga’, em tupi, significa ‘Madeira Vermelha’.

Curiosidades – O Pau-Brasil (antes de receber este nome) era usado como matéria-prima para fabricação da tinta utilizada para colorir roupas no Iêmen. Seu nome em árabe foi então traduzido para o idioma toscano verzino e, porteriormente, recebeu a versão francesa ‘Brésil’, que deu origem ao nome ‘Brasil’. Caesalpinia é uma homenagem do botânico francês Charles Plumier ao também botânico e médico italiano (de Arezzo) Andrea Cesalpino. Echinata, em latim, é ‘com espinhos’, isso porque as vagens do pau-brasil são cobertas por eles.

Curta Flores de Lulu no Facebook

Siga o @FloresdeLulu no Twitter

Mande críticas e sugestões para floresdelulu@gmail.com