Expoflora apresenta o ‘Amor em Cores e Flores’ até 23 de setembro em Holambra

‘Quem pegar uma pétala de rosa no ar terá seus desejos realizados’. Esta é a tradição da Expoflora, evento totalmente dedicado às flores e plantas, realizado até o dia 23 de setembro em Holambra, no interior paulista, a 120 quilômetros de São Paulo. ‘O Amor em Cores e Flores’ é o tema desta 31ª edição, com destaque especial para arranjos florais, jardinagem e paisagismo.

A ‘Chuva de Pétalas’ da Expoflora é um show inigualável, com 150 quilos de pétalas (o equivalente a 18 mil botões), disparadas de um canhão ou atiradas de um helicóptero. Veja as fotos na galeria.

Se você pretende comprar flores, o evento tem mais de 200 espécies e aproximadamente 2 mil variedades, de produtores locais. Também foi montada uma mostra de paisagismo. Os detalhes estão no site http://www.expoflora.com.br/.

SERVIÇO:

31ª Expoflora

Data: 30/08 a 23/09

Aberto de quinta-feira a domingo, das 9h às 19h

Localização: Rodovia SP-340 (Campinas-Mogi Mirim), saída 140.

Informações: 19 3802-1421 ou contato@expoflora.com.br

Veja a tabela de preços dos ingressos.

