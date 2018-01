Dica de um feirante sobre verduras hidropônicas

Fui à feira livre do Largo Santa Cecília, no Centro de São Paulo, na manhã deste domingo para comprar verduras e ganhei uma dica ótima de um feirante sobre a conservação de verduras hidropônicas.

“Mantenha a planta presa à raiz. Retire e lave somente o que você for consumir. Deixe o resto na geladeira”. Essa técnica, segundo o feirante, prolonga a vida útil do alimento em até dez dias. Para os especialistas a medida pode parecer óbvia, mas é bem mais habitual do que se pensa arrancar a planta da raiz e guardar somente folhas e talos.

A saber, hidroponia é a técnica de cultivar plantas fora do solo, com as raízes mergulhadas em uma solução que contém água e os nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento. Leia mais sobre a hidroponia aqui.

Fica a dica para você que gosta de colorir seus pratos com um verde exuberante e aprecia a alimentação saudável.

Mantenha a planta hidropônica presa à raiz (Foto: Luiz A.S. Ventura)