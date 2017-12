Cultive lavanda em sua casa e mantenha os ambientes tranquilos e perfumados

Como são lindos os campos de lavanda, não é mesmo? Se fecharmos nossos olhos, podemos imaginar algumas plantas de tonalidade lilás e o aroma delicado, em uma área que se estende até o horizonte. E que tal termos o nosso próprio campo de lavandas ou, de uma forma mais modesta, criarmos em casa um espacinho só para elas?

Durante a 15ª Fiaflora ExpoGarden, em um bate-papo com a paisagista Margareth Linhares, da cidade de Itatiba, interior de São Paulo, ‘Flores de Lulu’ recebeu dicas de cultivo e também dos cuidados especiais que devemos ter com a planta.

Margareth Linhares (Foto: Luiz Alexandre Souza Ventura/AE)

Como cultivar lavanda?

Margareth Linhares: A lavanda é uma planta extremamente simples e de florada abundante, que pode ser plantada durante o ano inteiro. Ela não gosta de terra encharcada e se desenvolve melhor na terra aerada. Se adaptada muito bem na nossa região (Sudeste), de clima temperado. Aqui não temos o sol constante do Nordeste e nem o frio árido do Sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Qual o melhor local para plantio? Vasos ou no solo?

Margareth Linhares: Tanto faz. A lavanda pode ser plantada no solo ou em vasos, de preferência de barro ou cimento. O ideal é colocar casquinhas de pinos ou outros substratos que mantenham a planta úmida nos vasos. A terra úmida e aerada torna as plantas mais saudáveis.

Quais são os benefícios da lavanda?

Margareth Linhares: Além do perfume, a Lavanda ou Alfazema, como é conhecida no Brasil, pode ser utilizada também como fonte medicinal analgésica, sedativa, antiinflamatória, antiséptica, relaxante e calmante. Além disso, a cor lilás já é ‘calma’ e isso ajuda.

O que nunca pode ser feito com a lavanda?

Margareth Linhares: A planta gosta de sol, pelo menos de 3 a 4 horas diariamente. Para quem tem gato ou cachorro, é aconselhável cuidado porque eles podem destruí-las. Também não é bom colocar pedras ao redor da planta, se estiver no jardim, porque o calor pode queimar a lavanda. O ideal é usar argila ou casca de pinos.

Você tem alguma dica para uso da lavanda dentro de casa?

Margareth Linhares: A lavanda pode ser utilizada com um aromatizador natural. Em uma garrafa de álcool, colocamos um punhado de flores e deixamos descansar durante 20 dias. Após esse período, pode ser usado como um desinfetante natural, deixando o ambiente perfumado.

Como é feita a poda da lavanda?

Margareth Linhares: A poda deve ser feita a partir de três dedos acima da bifurcação de cada talo. Esse processo faz com que a planta tenha cada vez mais força. O outono é a melhor época para a poda. Quem gosta da planta baixa pode cortar e que ela volta a brotar com tranquilidade. Já para os que preferem os arbustos, eles crescem cerca de 1 metro a 1 metro e meio de altura. Devem também ser feitas adubação e colocação de substratos. Agindo dessa forma, quando a primavera chegar, ela rebrotará e estará com força total.

Como fazer para replantar a lavanda?

Margareth Linhares: É muito fácil. Basta retirar do vaso apertando onde ela está e colocar em outro, de preferencia cerâmico, já preparado para o plantio, com a terra do local onde a planta estava, misturando com a nova terra.

Curta Flores de Lulu no Facebook

Siga o @FloresdeLulu no Twitter

Mande críticas e sugestões para floresdelulu@gmail.com