Clube de amantes de flores faz exposição

O amor por flores está presente desde sempre na vida da paulistana Priscila Salem Bastos, associada há 20 anos do São Paulo Garden Club. “É muito prazeroso estar sempre cercada de flores, é uma delícia fazer parte do Garden. Sempre temos novas experiências com as plantas e aprendemos cada vez mais a cuidar e lidar com elas”.

Fundado em 1939 por um grupo de nove senhoras inglesas, o São Paulo Garden Club é uma associação sem fins lucrativos criada para estimular a preservação do meio ambiente, o interesse em arranjos florais, a troca de mudas e plantas, além do incentivo à horticultura. Tem atualmente 100 sócias, divididas em quatro grupos que fazem reunões mensais na Catedral Anglicana de São Paulo. Durante estes encontros, elas compartilham informações e dividem seus conhecimentos com a comunidade.

O resultado do que é feito pelas associadas será mostrado neste fim de semana – 11 e 12 de agosto – na ’73ª Exposição Anual de Flores do Garden Club’, que apresentará cerca de 100 arranjos florais, ikebanas, plantas ornamentais e mesas decoradas (veja a galeria abaixo). Os trabalhos serão avaliados por juízas brasileiras e estrangeiras, credenciadas pelo National Garden Clubs (EUA).

Durante o evento, visitantes podem adquirir produtos relacionados à jardinagem e design

floral, além de comprar plantas no bazar com espécimes doadas pelas sócias do São Paulo Garden Club. Outra atração será o tradicional chá inglês, servido pelo restaurante The Bridge. No cardápio: muffins, scones, chás, geleias caseiras e sanduiches típicos ingleses.

SERVIÇO

Sábado – 11 de agosto – 10h às 18h30

Domingo – 12 de agosto – 10h às 17 horas

Local: Centro Brasileiro Britânico – Rua Ferreira de Araújo, 741 – Pinheiros – São Paulo/SP

Entrada Franca – Estacionamento no local (veja o mapa abaixo da galeria)

Veja no mapa abaixo como chegar ao Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo



