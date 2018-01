Canteiros de flores

Que tal dar um colorido ao seu ambiente?

A dica hoje é um canteiro de Beijo-Pintado.

Conhecidas cientificamente por Impatiens Hawkeri e originário da África Tropical, elas pertencem ao mesmo gênero do Beijo-Turco e do Beijo-de-Frade.

As flores são grandes e caracterizadas por cores vibrantes, como o vermelho, violeta, branco, além do amarelo. Os tons pastéis também são destaque entre as flores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Beijo-Pintado se adapta ao plantio em canteiros e apresenta um efeito lindo em vasos decorativos e jardineiras. O colorido das flores cai muito bem em cestas suspensas.

Indicadas para iniciantes exige pouca manutenção, como adubamento periódico, afofamento da terra, além do replantio anual, pois com o tempo elas vão perdendo a beleza.

O ideal é cultivá-la sob o sol pleno ou meia sombra, com solo fértil e enriquecido com matéria orgânica e regas frequentes. São intolerantes a ventos fortes e períodos de seca. Multiplica-se por sementes.