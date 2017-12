Cacto é boa opção para quem gosta de plantas, mas esquece de cuidar delas

Se você gosta de plantas, mas não tem muito tempo para cuidar delas e acaba esquecendo até de regá-las, uma boa opção é uma jardineira de Cactos.

É bem simples. Podemos adquirir pequenos exemplares em qualquer supermercado ou em lojas especializadas. Como são plantas de áreas desérticas, elas se adaptam a qualquer tipo de solo, mas é importante que sejam plantadas em um local onde a água escoe, evitando que a raiz apodreça.

Após escolher o vaso – de plástico ou cerâmica – coloque no fundo uma camada fina de pedrinhas ou cascalho e cubra com terra, de preferência, adubada. Retire delicadamente os cactos dos vasinhos e, após fazer buracos na terra, coloque as plantinhas no vaso definitivo.

É bom lembrar que os cactos têm espinhos, por isso, use luvas.

Podemos depositar plantas de tamanhos diferentes num mesmo vaso, colocando sempre as maiores primeiro, pressionando para que a planta fique firme. Borrife a terra com água morna. Repita sempre que o solo estiver muito seco.

Dica – Você pode decorar seu vaso de cactos com pedrinhas brancas e, se tiver crianças

em casa, coloque bonequinhos.

