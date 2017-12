Bom momento da economia impulsiona vendas na Expoflora, dizem produtores

Produtores de flores que participaram da Expoflora 2012 creditam ao bom momento da

economia do País o sucesso nas vendas durante o evento realizado em Holambra, no

interior de São Paulo.

Segundo a organização, 305 mil pessoas visitaram a exposição entre os dias 30 de

agosto e 23 de setembro, superando a marca de 300 mil visitantes na edição de 2011.

“O sucesso da Expoflora pode ser medido pelo número de visitantes. Neste ano, as

vendas e o crescimento do público confirmam que a economia do País está realmente

melhor”, afirma Carlos André Gouveia, do marketing da Terra Viva. Apesar de não

mencionar valores ou percentuais, ele confirma o crescimento nos negócios.

Alex Vermeulen, proprietário da Holnet, empresa que participou pela primeira vez da

Expoflora, ressalta que “as vendas foram muito boas e temos ótimas expectativas

para 2013”. O empresário, que também não cita valores, diz ter ficado surpreso com o

sucesso da Planta Ovo, exclusiva da Holnet.

Contraponto – Embora a Expoflora tenha gerado, neste ano, 1.800 empregos diretos,

cerca de 5 mil postos indiretos de trabalho e injetado entre R$ 18 milhões e R$ 20

milhões na economia das cidades da região, a Prefeitura de Holambra diz que o

evento, durante sua realização, não representa grande lucro financeiro para o

município, porque o dinheiro fica concentrado nos pavilhões. Ainda de acordo com a

Prefeitura, os visitantes da exposição demonstram interesse pela cidade após o fim

da mostra e retornam para conhecer os atrativos locais. De qualquer forma, Holambra

acaba beneficiada.

Próxima edição – Em 2013, a Expoflora será realizada entre 30 de agosto e 29 de

setembro, com o tema ‘Flores, Contos e Lendas’.

