Bloemenmarkt: o famoso mercado flutuante de Amsterdã

Nesta semana fui surpreendida por imagens de um local que me deu uma vontade enorme de viajar.

Minha amiga Ana Flavia Pinheiro foi passear no famoso Bloemenmarkt o mercado das flores que fica na Rua Singel, em Amsterdã, na Holanda, e lembrou do Flores de Lulu.

Ana conta que este mercado incrível é formado por uma sequência de casinhas flutuantes (vejam as fotos). Foi criado em 1860, quando produtores de flores ancoravam seus barcos às margens do canal Singel para comercializar as plantas. É um dos lugares mais tradicionais da cidade.

No Bloemenmarkt (mercado das flores, em holandês) é possível encontrar muitas espécies de bulbos (parecem batatas), sementes, cactos e flores.

As mais populares são as Tulipas, claro. Orquídeas, Begônias e Amarilis também se destacam.

Segundo Ana Flavia, “apesar do desfile das celebridades, o que me encantou mesmo foi a flor de lotus” (vejam a foto 36 da galeria abaixo).

O mercado fica aberto o ano todo, de segunda a sábado das 9h às 17h30, e aos domingos das 11h às 17h30.

