Você que é amante do futebol internacional deve estar adorando acompanhar os jogos da Eurocopa 2012.

Estádios fenomenais, lances espetaculares, o show da torcida, as imagens em super câmera lenta e os maiores jogadores do mundo. Tudo isso reunido na TV (principalmente para que tem HD) é ótimo.

Agora, ‘futebolices’ à parte, você já parou para observar o símbolo da Eurocopa deste ano?

A logomarca foi criada pela Brandia Central, uma agência de publicidade portuguesa especializada em design que tem, inclusive, um escritório em São Paulo.

O chefe da equipe de design da Brandia, Hélder Pombinho, disse em entrevistas que o símbolo foi inspirado na wycinanka, uma técnica comum nas áreas rurais de Polônia e Ucrânia (as duas anfitriãs do campeonato) que usa papel para fazer adornos em forma de flores.

Neste trabalho são duas Tulipas, com as cores de cada país. Entre elas, a bola de futebol com a mesma forma das flores. Dentro delas, uma representação do ser humano. Tudo unido no mesmo caule.

Super bonito e muito criativo. Uma prova de que futebol e flores podem conviver e até se ‘relacionar’.

