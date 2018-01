As flores de algodão de Amsterdã

Estação mais colorida do ano, a Primavera chegou ao hemisfério norte nesta terça-feira, dia 20 de março, trazendo com ela toda a beleza que só as flores têm.

Até junho, vou postar imagens de plantas e flores encontradas nos Estados Unidos e na Europa, além de contar um pouco da história de brasileiros que moram por lá.

Hoje quem protagoniza a página são as Flores do Algodão. As fotos foram feitas por Ana Flavia Pinheiro, uma amiga que atualmente vive em Amsterdã, na Holanda.

Ana Flavia disse: “encontrei essas beldades aqui em Amsterdã numa banquinha que fica na esquina das ruas Amstelveenseweg e Koninginneweg”.

