A planta murchou? Saiba o que fazer

Por mais cuidados que tenhamos com nossas plantas, é normal nos ausentarmos de casa por longos períodos, principalmente nas férias. No fim de ano, por exemplo, muitos viajam para aproveitar os dias de descanso e também para estar com familiares e celebrar. Se você ficar fora de casa por poucos dias (um fim de semana, por exemplo), deixe a terra bem úmida ou coloque a planta em local arejado e úmido.

Agora, se a viagem for longa, o ideal é pedir ajuda a alguém. E se quando você voltar, encontrar sua planta murcha, não se desespere. Ela tem salvação.

Coloque o vaso num recipiente com água e faça a imersão até parar a saída de bolhas. Umedecer as folhas com pulverizador também ajuda a reidratar a planta. Você pode ainda apenas molhar a terra sem encharcá-la. Após este processo, espere e acompanhe o ‘renascimento’. Acredite: ela voltará a ser linda como antes.

