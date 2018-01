A flor da era dos dinossauros

Você conhece ou já ouviu falar de uma Protea? Segundo estudos paleontológicos, essa planta originária da Africa do Sul é contemporânea dos dinossauros e existe há pelo menos 300 milhões de anos.

São mais de 60 gêneros, em um total de 1.400 espécies conhecidas. Somente as américas do Sul e Central abrigam aproximadamente 90 espécies. As Proteaceae representam um dos mais antigos grupos dentro das angiospérmicas (que produzem sementes).

O crescimento é variável e podemos encontrar desde formas rastejantes, com hastes trepadeiras, eretas, com caules subterrâneos, arbustos de crescimento vertical e até mesmo árvores. Por causa da variedade e da aparência exótica, as Proteas são muito usadas em arranjos decorativos. É possível comprá-las pela internet, mas é necessário prestar atenção à época correta.

Em Itapeva, região sul de Minas Gerais, encontrei a Protea Safari Sunset na Fazenda Tropical Flores (veja as fotos abaixo), que pertence ao Grupo Reijers. É um denso arbusto arredondado com flores vermelho-claret que mudam para um cor de rosa quando ficam mais maduras. As flores são firmes, facilitando o corte.

Foto: Flores de Lulu

O engenheiro agrônomo Gustavo Rosa Vieira explica que “as Proteas foram domesticadas ao longo dos séculos e passaram por processos de melhoramento”.

A planta se adapta a qualquer tipo de solo, chega a medir 2,5 metros de altura e suporta temperaturas de até -10°C, se for cultivada em solo bem drenado e sem fertilizante.

Após o corte, a Protea dura algumas semanas e mesmo seca, mantém aparência bonita na decoração.

Foto: Flores de Lulu

