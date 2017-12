Flores de Lulu

Saiba como deixar suas plantas muito bem hidratadas enquanto você curte o feriado de carnaval sem preocupações

Carnaval chegou e as malas já estão prontas. São quatro dias fora de casa. E as plantas? O que fazer com elas? Não se desespere. Vou explicar aqui algumas maneiras de mantê-las lindas, mesmo quando você não está perto para cuidar delas.