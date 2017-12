UMA CHANCE PARA O CERRADO

Nessa quarta-feira, a Frente Parlamentar Ambientalista, coordenada pelo deputado federal Sarney Filho (PV/MA), irá se reunir para elaborar estratégias políticas para tentar dar sobrevida ao bioma Cerrado, hoje, um dos mais ameaçados do mundo. A Frente Parlamentar irá aproveitar a presença no encontro da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, para tentar sensibilizar o Governo Federal no sentido de apoiar a Proposta de Emenda Constitucional – PEC 115/95 . A PEC 115/95 prevê a elevação do Cerrado a categoria de Patrimônio Nacional, como ocorre hoje com a Amazônia, o Pantanal Mato-Grossense e a Mata Atlântica.

No próximo dia 11 de setembro será comemorado o Dia Nacional do Cerrado, que já ocupou 25% do território brasileiro, ficando atrás apenas da Amazônia. Infelizmente não existe nenhum motivo para comemoração, principalmente depois da divulgação pelo Ministério do Meio Ambiente, na tarde de ontem, dos últimos números relativos a esse ecossistema. Cerca de 50% da área original do Cerrado já se perdeu.

Essa inciativa da Frente Parlamentar Ambientalista precisa e – deve – ser apoiada por todos.

Para maiores informações: http://www.frenteambientalista.com