Um convite especial

Caros leitores,

É com muita alegria que comunico o lançamento de uma obra literária da maior importância para a conservação da biodiversidade brasileira: o livro Terra Papagalli.

Quando a arte encontra a ciência, maior que a união da sensibilidade com a precisão, é o nascimento de uma nova forma de comunicação. A obra Terra Papagalli é um belíssimo exemplo desse ainda raro e necessário acontecimento. A notícia da concepção desse projeto editorial foi recebida por mim com entusiasmo e, principalmente, muita alegria, pois sem nenhuma dúvida, esse livro contribuirá significativamente para ampliar e fortalecer o sonho que almejamos: despertar o respeito da espécie humana em relação a biodiversidade planetária.

O conhecimento científico do Professor Doutor Luis Fábio Silveira e o apurado talento do artista Eduardo Parentoni Brettas, estão unidos nessa publicação para oferecer ao leitor uma viagem inesquecível ao reino dos Psitacídios brasileiros. Esse grupo de animais silvestres possui uma histórica proximidade com o nosso povo. Araras e papagaios estão presentes em diversos elementos que formam a nossa identidade cultural. Aves preferidas dos nossos ancestrais indígenas para o convívio doméstico, os Psitacídios do Brasil estão entre os mais belos do mundo. Suas cores nos encantam e seus hábitos nos emocionam.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conhecer mais profundamente a sua biologia é fundamental para criarmos políticas públicas eficientes, que ajudem a conservar esse enorme e precioso patrimônio natural. Despertar na sociedade maior respeito e admiração por esses seres alados também é fundamental para que consigamos oferecer a segurança necessária que continuem existindo. Essas premissas são plenamente atendidas por essa obra que, com certeza, será um marco no mercado editorial. Parabéns aos autores pelo presente que oferecem ao Brasil.

Um belo presente de Natal. Já a venda na livraria Cultura.