TEM ALGO ESTRANHO ACONTECENDO EM DIVINOLÂNDIA

Nos últimos dias, a população de Divinolândia, no interior de São Paulo, anda assustada com o que vem ocorrendo no aterro sanitário da cidade. O local virou um verdadeiro “depósito de cães abandonados”. Estima-se que vivam no local cerca de 100 animais, a maioria cães.

Nos últimos dias, um fato vem intrigando os protetores locais que tentam, de alguma forma, ajudar os bichos que lá vivem: uma grande parte deles desapareceu misteriosamente. O que terá acontecido a esses animais?

Mesmo sem sabermos a resposta, já dá para sentir que coisa boa não é. As terras de Divinolândia apenas reproduzem uma situação que a anos vem se arrastando em todos os cantos do Brasil: a ausência de políticas públicas eficientes para resolver de vez a situação de animais abandonados.

E não estou falando em soluções mágicas ou malabarismos de marketing barato. Falo do óbvio: programas de esterilização de animais de ruas, construção de abrigos ou apoio governamental para as pessoas e instituições que se dedicam a fazer o que os governos não tem competência ou boa vontade para fazer e, principalmente, campanhas educativas que incentivem o respeito da população em relação aos animais.

E então senhor prefeito de Divinolândia, o que o senhor tem a dizer sobre o que anda acontecendo em sua terra? Por falar nisso, o Aterro Sanitário da sua cidade está em dia? Com todas as licenças em ordem? Vou procurar saber!