SMA: O BOM EXEMPLO QUE VEM DO SUDESTE

Num país onde grande parte do movimento social organizado não consegue sobreviver sem estar na dependência dos recursos oriundos dos cofres públicos – e por consequência – dependentes dos humores políticos, são poucas as organizações que conseguem conciliar independência institucional com sucesso operacional. A SOS Mata Atlântica é uma delas e se destaca pela eficiência com que desenvolve seus projetos e ações.

Em 2011 a SOS Mata Atlântica completou 25 anos de existência. Construiu sua história imprimindo credibilidade e senso de oportunidade em tudo o que realizou em prol do meio ambiente no Brasil. Com certeza, é um raro caso de sucesso ambiental que o Brasil tem para mostrar ao mundo. É, sem dúvida, a organização ambiental genuinamente brasileira que mais se aproximou, em estrutura e profissionalismo, das gigantes congêneres internacionais.

A credibilidade da SOS Mata Atlântica foi conquistada não só pela forma transparente com que maneja seus recursos, mas também por se associar, em diversas frentes, a instituições de pesquisa de renome, como quando passou a publicar o Atlas da Mata Atlântica em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O senso de oportunidade da instituição pode ser exemplificado na sua visão estratégica, pioneira e singular de manter, no Congresso Nacional, um avançado e permanente posto de monitoramento da atividade parlamentar. Tal iniciativa é de suma importância para o esclarecimento e apoio aos parlamentares comprometidos com a causa ambiental.

A direção da SOS Mata Atlântica, seus fundadores e seus mais de 200 mil filiados merecem todo o reconhecimento e gratidão por mostrar que o Brasil também tem bons exemplos para mostrar no campo da organização social e da proteção do meio ambiente. Que venham mais 25 anos.

Para conhecer mais, acesse: http://www.sosmatatlantica.org.br