SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL É UMA CATÁSTROFE!

Quem diz isso é o próprio governo brasileiro.

O presidente da Agência Nacional de Águas – ANA, Vicente Andreu, afirmou hoje, durante audiência pública para a instalação da Subcomissão da Água, veiculada a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, que a situação brasileira é catastrófica no que se refere ao saneamento básico da população. Andreu alertou ainda que o próprio governo não tem planejamento para a área. Segundo ele, mesmo dispondo de estudos técnicos elaborados pela ANA, para orientar investimentos governamentais no setor, o governo não manifesta interesse pelo tema.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo dados do IBGE, apenas 61% das residências no Brasil têm o seu esgoto coletado e, desses, apenas 30% vão para tratamento, o restante é descartado in natura no meio ambiente.

Mesmo que tenhamos avançado no volume de recursos, a ampliação do saneamento em comparação ao crescimento das cidades está ficando estagnado. Não está mudando o patamar da situação do saneamento no Brasil, afirmou o presidente da ANA.

Ainda segundo Vicente Andreu, o governo precisaria investir R$ 22 bilhões apenas para manter a atual oferta de água nas cidades brasileiras até 2015.

Para quem tiver interesse em obter mais informações sobre o tema, pode baixar o Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água, publicado pela ANA. A última edição do Atlas foi lançada mês passado.

Para fazer o Download:

Documento PANORAMA NACIONAL PDF