RESPIRAR NO RIO DE JANEIRO ESTÁ CADA VEZ MAIS DIFÍCIL

Organização Mundial da Saúde – OMS aponta a região metropolitana do Rio como a mais poluída do Brasil.

Um relatório divulgado pela OMS, no último dia 26, afirma que a região metropolitana do Rio de Janeiro é a que apresenta a pior qualidade do ar no Brasil. O Rio deixa comendo poeira, no campeonato da poluição, cidades como New York, Londres e Paris. Ocupa a 114ª colocação num ranking que avaliou 1.100 cidades ao redor do mundo.

A poluição carioca é quase duas vezes maior que a paulista. Em São Paulo, a poluição possui 38 microgramas de material particulado por metro cúbico, no Rio esse número é de 68 microgramas.

O Secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Minc, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Lula, não gostou das notícias e questionou a metodologia utilizada pela OMS na medição da qualidade do ar.

Questionar dados que não agradam é normal. Principalmente num Estado onde a preocupação com o meio ambiente, pode ser medida pelo número de morros que despencam em períodos de chuva.

Por falar nisso, janeiro está chegando. Quantos morrerão nas “águas de março” que virão?