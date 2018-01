Polícia Florestal de São Paulo quer trabalhar com traficantes de animais

“Queremos trabalhar com o traficante, fazer com que ele se responsabilize oficialmente pelo animal.

É uma possibilidade fantástica de criarmos um banco de dados que contribua com a fiscalização da fauna.”

(Cap. Marcelo Robis, da Polícia Florestal de SP, em entrevista ao jornal O Globo em 02/07/13, defendendo a Resolução 457 do CONAMA, que permite que o traficante de animais fique com o produto do seu crime)

GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN, QUE TIPO DE POLÍCIA É ESSA QUE O SENHOR COMANDA?

POLÍCIA QUE QUER TRABALHAR COM TRAFICANTE NÃO É POLÍCIA. É CÚMPLICE!

A PM DE SÃO PAULO VAI TRABALHAR COM TRAFICANTES DE DROGAS TAMBÉM GOVERNADOR?