PANELA DE PRESSÃO: 2011 FOI O ANO MAIS QUENTE JÁ REGISTRADO.

ANIMAÇÃO DA NASA MOSTRA EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA NA TERRA DESDE 1880.

A impressionante animação que você poderá ver abaixo foi produzida pela NASA (Agência espacial americana), com base no registro de temperaturas médias ao redor do planeta desde o ano de 1880.

Um outro dado alarmante chama atenção no estudo da NASA: as 09 maiores temperaturas já registradas no planeta ocorreram a partir do ano 2000.

Segundo os cientistas que trabalharam no projeto, o dióxido de carbono (CO2) continua sendo o principal responsável pelo Efeito Estufa ao redor da Terra.

Caso tenha alguma dificuldade para visualizar o vídeo, você poderá assisti-lo diretamente no site da NASA:

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html