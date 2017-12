ONU ALERTA PARA CATÁSTROFES AMBIENTAIS

O Relatório de Desenvolvimento Humano 2011, produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e lançado hoje, contém uma detalhada análise sobre o comprometimento dos recursos naturais do planeta e sua implicação para a economia mundial. Segundo aponta o estudo da ONU, catástrofes ambientais se tornarão comuns, caso não ocorra uma significativa mudança na forma dos governos lidarem com as questões ambientais.

O Relatório indica, por exemplo, que fatores ambientais críticos, como a diminuição da biodiversidade ou o agravamento do aquecimento global, poderão causar um aumento entre 30 e 50% nos preços dos alimentos nas próximas décadas, o que acarretaria numa grave crise social, principalmente nos países emergentes. De acordo com o estudo da ONU, a região do planeta que mais será afetada por condições ambientais adversas será a América Latina.

Para fazer o download do Relatório na integra e na versão em português, acesse o link:

Documento http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_PT_Complete.pdf PDF