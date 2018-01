NOVOS MAPAS DO IBGE COMPROVAM O IMPACTO NEGATIVO DO AGRONEGÓCIO NA AMAZÔNIA

Os novos mapas sobre vegetação e uso de terra divulgados essa semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), comprovam que a atividade agropecuária representa uma grave ameaça para a conservação dos recursos naturais brasileiros, particularmente para a Amazônia e o Cerrado.

O Estudo do IBGE abrange os Estados de Sergipe, Pará e Maranhão e foi elaborado com base em imagens de satélites e estudos de campo. Os resultados apresentados pelo IBGE são preocupantes e apontam que o agronegócio se destaca entre as atividades humanas que mais impactam o meio ambiente. No Maranhão, cerca de 24% do Cerrado foi perdido deste a década de 80, principalmente por causa do desmatamento para atender a criação de gado e a plantação de soja. Em Sergipe, a pecuária já está presente em 60% do Estado, principalmente a de grandes animais (bovinos). O Pará tem 19% do seu território ocupado por atividades agrícolas, sendo que 15% é de pecuária de grandes animais.

Para acessar os mapas do IBGE, clique nos links abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pará:

Documento ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/tematicos/tematico_estadual/PA_uso.pdf PDF

Maranhão:

Documento ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/tematicos/tematico_estadual/MA_vegetacao.pdf PDF

Sergipe: