Nota de esclarecimento do Cap. Robis

O Capitão Robis, da Polícia Ambiental de São Paulo, enviou mensagem para esse Blog através das seção destinada aos comentários dos leitores.

Por entendermos que se trata de um esclarecimento importante, tomamos a liberdade de publicar a mensagem diretamente aqui.

Grato

Dener Giovanini

Mensagem enviada pelo Capitão Robis:

Boa noite a todos. Sou o Cap Robis e estou encaminhando esta mensagem apenas para esclarecer que nunca falei que a Polícia Militar Ambiental iria trabalhar com traficantes (se fosse verdade, seria mesmo um absurdo, como todos estão comentando). Fui entrevistado por telefone e obviamente que o entrevistador não entendeu o que eu falei, inclusive também se confundiu ao dizer que trabalho no Ibama representando as Polícias Militares no CONAMA.

A solicitação de alteração na matéria já foi encaminhada ao repórter.

Aos interessados em saber mais sobre a Resolução, suas justificativas e tramitações, indico que entrem na página do ministério do meio ambiente e acessem o respectivo processo. Lá constam pareceres, discussões e todas as demais informações que poderão dar mais esclarecimentos sobre o tema.

Obrigado !