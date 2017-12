IRMÃ DOROTHY 1

A Justiça do Acre decidiu, nessa terça-feira, recusar o pedido de novo julgamento do fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, condenado a 30 anos de reclusão pelo assassinato da irmã Dorothy Stang em 2005. Os advogados do réu alegaram que ocorreu cerceamento da defesa durante o julgamento. Além de rejeitar o pedido de um novo júri por unanimidade, a Justiça do Pará determinou a imediata prisão do fazendeiro, que na região é conhecido pela alcunha de “taradão”. Ponto para a Justiça brasileira.

