Para comemorar o Dia da Árvore, o IBAMA anunciou hoje que irá reforçar o sistema de proteção da “árvore da Lua”. Trata-se de um exemplar da espécie Liquidambar styraciflua plantada nos jardins do órgão, em Brasília. A arvorezinha germinou de uma semente que viajou à Lua, embarcada no foguete Apolo 14, em 1971. A plantinha foi um presente do governo norte-americano.

Enquanto isso… as árvores brasileiras continuam indo para o espaço!