GOVERNO BRASILEIRO AJUDARÁ NA DESTRUIÇÃO DA AMAZÔNIA BOLIVIANA

O cocaleiro e presidente da República da Bolívia, Evo Morales, além de estimular a destruição da floresta amazônica daquele país, através do incentivo das atividades de exploração mineral e projetos agrícolas em larga escala, deverá, nos próximos dias, autorizar um megaprojeto que poderá ser uma pá de cal na biodiversidade boliviana. Trata-se da construção de uma rodovia com mais de 300 km de extensão, que ligará a as regiões de Beni a Cochabamba. A estrada irá cortar uma reserva natural e um território indígena na Amazônia da Bolívia.

Orçada em 420 milhões de dólares, a obra será realizada pela empreiteira brasileira OAS e contará com cerca de 300 milhões de dólares financiados pelo BNDES.

O apoio ao projeto foi costurado com a ajuda do ex-presidente Lula.

É o Brasil se tornando um modelo para a América do Sul. Um modelo de destruição e falta de compromisso com a biodiversidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A comunidade indígena da Bolívia está clamando pela ajuda da comunidade internacional. Se você quiser ajudá-los, acesse e assine a petição de apoio no seguinte link:

http://www.avaaz.org/po/save_tipnis/?cl=1275612941&v=10300