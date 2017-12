GIRO NO CONGRESSO

Agrotóxicos

A Comissão de Agricultura da Câmara Federal rejeitou o projeto de Lei nº 1811/11, de autoria do deputado federal Amauri Teixeira, que tornava crime hediondo a produção, transporte e comercialização de agrotóxicos sem a devida autorização legal.

A rejeição foi indicada pelo relator do projeto, deputado Reinaldo Azambuja (PSDB/MS). Segundo o deputado Azambuja, a proposta poderia prejudicar a agricultura brasileira.

Confesso que não entendi o que a produção ilegal de agrotóxicos tem a ver com a agricultura brasileira. Será que o problema com os agrotóxicos é muito maior do que se imagina? Pelo visto sim.

Peles de animais

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Federal aprovou a proposta que proíbe a importação de peles de animais exóticos sem origem comprovada, incluindo cães e gatos. A proposta foi apresentada pelo deputado federal Miguel Correa (PT/MG), em substituição a proposta do deputado Felipe Bornier (PHS/RJ) que proibia a importação de peles independente da origem.

Encontro

Secretários de Meio Ambiente de todo o país estarão no Congresso Nacional durante essa semana para participar do Encontro Brasileiro de Secretários de Meio Ambiente – Articulação Política pela Sustentabilidade. O evento será realizado nos próximos dias 25 (terça) e 26 (quarta).

Programa Antártico

No Senado Federal, a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, se reúne na próxima quarta-feira (26) para debater o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). A Comissão reunirá especialistas para analisar as mudanças climáticas no continente antártico e suas consequências para o clima no Brasil.